¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë♡à¹¶¤áá¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸«¤Ä¤«¤ë¡ÚTASAKI¡Û
Æ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤º¥ê¥ó¥°¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥ì¥Ç¥£¤¬Â¿¿ô¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÜ¤ËÆþ¤ë¼ê¸µ¤ËÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Î³Ê¤Èµ¤Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢Ëö±Ê¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤éÅê»ñ²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ç¤¹♡¡ÚTASAKI¡Û¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëà¹¶¤áá¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ý¤ÁÌ£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
À¶Á¿¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤é¤³¤Á¤é¡£¥â¡¼¥É´¶¤ÈÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
9¼î¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¡¢»Ø¸µ¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¥ê¥ó¥°¤Ï°µ´¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£¤ê¤ó¤´¤¬Í³Íè¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤ÈÎ³¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¤¬µ±¤¯ÍÕ¤Ã¤Ñ¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÅº¤¨¤ëÍ·¤Ó¿´¤¬♡
1.¥ê¥ó¥°[K18SG¡ß¤¢¤³¤ä¿¿¼î¡ßDIA]¡ï488,400¡¢2.¥ê¥ó¥°[K18YG¡ß¤¢¤³¤ä¿¿¼î]¡ï770,000/¤È¤â¤ËTASAKI¡¡¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï33,000/¥¨¥à ¥Þ¡¼¥ê¥¨ ¥ë ¥«¥»¥Ã¥È(¥Õ¥é¥ó¥É¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹)
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆâ¤ÎÁÇºàÉ½µ¤Ï[DIA¡á¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢YG¡á¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉSG¡áSAKURA¥´¡¼¥ë¥É]¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯9·î¹æ¡Ö»ä¤ò¹â¤á¤ëÆ´¤ì¥á¥¾¥ó¤ÎÁÇÅ¨¥ê¥ó¥°¡×
»£±Æ/ÅÄ·ÁÀé¹É ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/°æ´Ø¤«¤ª¤ê ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/MAKI ¥â¥Ç¥ë/¿¹¹áÀ¡ Ê¸/¹âºäÃÎÎ¤ ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô