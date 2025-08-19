メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪

ヘア&メイクアップアーティスト・松田美穂さんの愛用ギア

「ヨレ対策には、メイク前に肌をしっかりと保湿することが大事です。メイク前に、しっとりなめらかな肌状態にすることで、ファンデーションは少量で済みます。アイシャドウやチークなどをブラシでのせた後は、指でぼかすと密着感が高まり、メイクが浮いた印象を防ぐことができます」

出典: 美人百花.com

(A)ブラシセットは持ち運びにも便利

「スマホサイズのケースに全部入って、しかもどれも優秀」

左からフェイスブラシ、チークブラシ、 アイシャドウブラシ、リップ/アイライナーブラシ ポータブルブラシセット(ケース付き)\7,370/ シュウ ウエムラ

(B)この一本だけでなんでもできる

「アイメイクはこれ一本あればたいていいける。なんなら、細い方で眉毛も描けます」

b idol アイブラシ WR \1,320/かならぼ

(C)軽い力でもしっかりカール

「モチパフもビューラーもリリミュウのツールは使いやすさの計算がすごい」

アイラッシュカーラー\1,980/リリミュウ

(D)化粧水がたっぷり浸透する5枚重ね

「しっかり保湿させたいので、厚くて大きめのものが好みです」

めくるコットン大きめサイズ(70枚入)\330/コットン・ラボ

掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」

撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子