フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

素敵ブルーの半袖ジャケットは羽織るだけで品格アップ上品なアイスブルーで夏の令嬢通勤をエレガントに

出典: 美人百花.com

同系色の短丈ジャケット×キャミソールでセットワンピ風なきちんと感を演出して。

ジャケット\15,400、ワンピース\18,700／ともにMERCURYDUO（MERCURYDUOルミネエスト新宿店） バッグ\12,650／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店） 靴\8,910／RANDA

着心地のいいニットジャケットで夏通勤にほどよい抜け感を

出典: 美人百花.com

ニットジャケットからポロシャツの襟を覗かせる重ね着テクで通勤カジュアルに品格をちょい足し。

ジャケット\28,600／ルル・ウイルビー（アルアバイル） ポロシャツ\2,990／Isn’t She？ スカート\18,700／ストラ バッグ\68,200／メゾン カナウ（ヤマニ）靴\18,150／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚