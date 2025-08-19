この秋注目すべきは“モカ”♡ しゃれニュアンスな「オトナブラウン」コーデ特集
この秋、モカと呼ばれるあたたかみのあるブラウンが注目を浴びている！そこで今回は、しゃれニュアンスな「オトナブラウンアイテム」をご紹介します。ブラウンを取り入れた脚長パンツや、スエードブルゾンなどで、オトナ可愛いコーデを楽しもう♡
しゃれニュアンスなブラウンでオトナ気分
モカと呼ばれるあたたかみのあるブラウンが今季注目。レザーやスエードなど秋素材との相性もバツグンで高見えするって評判なんです♡
Cordinate 美脚見えするレイヤード
脚長に見えると話題の美脚パンツに新カラーが登場
プレイフルなレイヤードスタイルをしゃれ色ボトムで整えて。
「秋口に挑戦するならまずはブラウンを！黒アイテムをブラウンにかえるだけでシックな秋のムードが手に入ります」（LILLIAN CARATプレス・大丸明日香さん）
Cordinate スエードブルゾンで甘カジュアル
ハイブランドから火がついた！スエードブルゾンはハズせない
胸元のエンボスロゴがポイント。Chicoらしい甘くてカジュアルなビジュアルがウケて、早くも再生産が決定！
「トレンディなブラウンは、特にスエードで品よく取り入れるのがおすすめ。オトナ可愛いを求めるRay読者の方にもぴったりだと思います」（Chicoプレス・西澤黎さん）
Item おすすめアイテム
【a】レザースカート 10,480円／Narcissus
▶︎オトナなムードが漂うカラーとシルエット！Tシャツなど夏服ともマッチするから先取りアイテムにも◎。
【b】ペプラムトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）
▶︎くしゅっとトップスはシンプルなのにほの甘〜い♡ ユニークな素材感なのにハンドウォッシャブルな機能もうれしい。
【c】プリーツスカート 9,999円／H＆M
▶︎フリルを使ったシックなマーメイドライン。こっくりブラウンでビターな甘さをひとさじ♡
【d】ボーダーオフショルニット 7,920円／LILY BROWN
▶︎ボディラインをほっそり見せる編み地がこだわり♡ カジュアルなボーダーもお育ちよく見せてくれる落ち着いたブラウン。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来