この秋注目すべきは“モカ”♡ しゃれニュアンスな「オトナブラウン」コーデ特集

この秋、モカと呼ばれるあたたかみのあるブラウンが注目を浴びている！そこで今回は、しゃれニュアンスな「オトナブラウンアイテム」をご紹介します。ブラウンを取り入れた脚長パンツや、スエードブルゾンなどで、オトナ可愛いコーデを楽しもう♡

しゃれニュアンスなブラウンでオトナ気分 モカと呼ばれるあたたかみのあるブラウンが今季注目。レザーやスエードなど秋素材との相性もバツグンで高見えするって評判なんです♡

Cordinate 美脚見えするレイヤード 脚長に見えると話題の美脚パンツに新カラーが登場 プレイフルなレイヤードスタイルをしゃれ色ボトムで整えて。 PRESS COMMENT 「秋口に挑戦するならまずはブラウンを！黒アイテムをブラウンにかえるだけでシックな秋のムードが手に入ります」（LILLIAN CARATプレス・大丸明日香さん） ブラウンセンタープレスパンツ 10,890円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ジャガードポロニット 7,150円、フリンジキャミソール 10,450円／ともにレイ ビームス（レイ ビームス 新宿）イヤリング 4,070円／マチルダローズ（805showroom）ウッドサンダル 17,380円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate スエードブルゾンで甘カジュアル ハイブランドから火がついた！スエードブルゾンはハズせない 胸元のエンボスロゴがポイント。Chicoらしい甘くてカジュアルなビジュアルがウケて、早くも再生産が決定！ PRESS COMMENT 「トレンディなブラウンは、特にスエードで品よく取り入れるのがおすすめ。オトナ可愛いを求めるRay読者の方にもぴったりだと思います」（Chicoプレス・西澤黎さん） ブラウンスエードブルゾン 9,900円／Chico ベルトつきスカパン 10,450円／31 Sons de mode（ダブルエー）バブーシュカ 4,400円／merry jenny

Item おすすめアイテム 【a】レザースカート 10,480円／Narcissus

▶︎オトナなムードが漂うカラーとシルエット！Tシャツなど夏服ともマッチするから先取りアイテムにも◎。 【b】ペプラムトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）

▶︎くしゅっとトップスはシンプルなのにほの甘〜い♡ ユニークな素材感なのにハンドウォッシャブルな機能もうれしい。 【c】プリーツスカート 9,999円／H＆M

▶︎フリルを使ったシックなマーメイドライン。こっくりブラウンでビターな甘さをひとさじ♡ 【d】ボーダーオフショルニット 7,920円／LILY BROWN

▶︎ボディラインをほっそり見せる編み地がこだわり♡ カジュアルなボーダーもお育ちよく見せてくれる落ち着いたブラウン。 撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来