¡Ö¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×µð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¡¢26ºÐ¥í¥Þ¥óË¤¡¢°µ´¬¤ÎËþÎÝÃÆ¤ËÂ¼¾å¤â¤¢Á³¡¡4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤Ê¡×
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç5¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Î¥í¥Þ¥óË¤¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡
¡¡¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢2²ó¡¢3²ó¡¢5²ó¤È3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë6²óÆó»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡¢´Ý»³æÆ¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢5¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤À¡ª¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°µ´¬¤Î5¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥ó
¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿´Ý»³¤â²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø±¿¤Ó¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼çË¤¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤â»×¤ï¤º¤¢Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ²òÀâ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤òÌ³¤á¤¿ºå¿ÀOB¤ÎÄ»Ã«·É»á¤â¤³¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡×¡Ö¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡¢7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤ì¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Èµå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤¬¤¤¤è¤¤¤è¿·Å·ÃÏ¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë¤ÏÄ¾¸å¤«¤éX¤Ê¤ÉSN¾å¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¨¤¨¤Î³Í¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¿ÀÅ¸³«¡¢Íè¤¿¤Ê¡×¡Öµð¿Í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¤ÎÂçË¤¤Îº£¸å¤Îµ¬³Ê³°¤ÎÂÇ·â¤Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï