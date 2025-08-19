＜40・50代＞ 無造作な感じがシャレ見え！！ 次は【大人ウルフ】で決まりカモ、、♡

「そろそろ髪型を変えたい」──そんな40・50代は、楽ちん & こなれ見えが狙える【大人ウルフ】に挑戦してみて。ウルフカットと聞くと派手に見えないか心配という人も多いかもしれませんが、今回は大人に似合うナチュラルなスタイルをピックアップしました。あえて無造作にセットすることで、抜け感を演出しているのが魅力。ぜひマネしてみて！

トップを長めに残したナチュラルな好印象ウルフ

人気美容師の@motoshi_wtokyo_wolfさんが提案しているのは、トップの髪を長めに残した、新しいウルフヘア。レイヤーを短くしすぎないことで、ナチュラルな雰囲気に仕上げています。肩につくレングスを活かして、毛先は自然な外ハネに。クシュッと無造作にセットしたシルエットがカジュアルで、好印象も狙えそう。

小顔見えも◎ 襟足短めでコンパクトに

こちらは襟足を短くカットして、コンパクトにまとめた大人ウルフ。トップと襟足との段差が目立たず派手になりすぎないため、ミドル世代もトライしやすそう。首まわりにキュッとくびれを作ることで、小顔見えが期待できます。空気を含んだような無造作なシルエットが、大人の垢抜けをサポートしてくれるかも。

ぷつっとラインで後ろ姿も大人可愛く

ぷつっと切り揃えたボブをベースに、レイヤーをきかせてウルフらしいエッセンスをプラス。トップと襟足の段差をつけすぎないカットで、ミドル世代に似合うナチュラルな雰囲気に。首まわりの毛量が気になる人も、ウルフならすっきりと仕上がります。ノーセットの無造作な感じでもサマになり、時短も叶えてくれそうです。

横顔もオシャレに決まるボブウルフ

いつものボブヘアに飽きたら、ウルフカットでエッジをきかせてマンネリ打破してみて。顔まわりに短くレイヤーを入れることで、シャレ見えしながらフェイスラインのカバーも期待できます。トップのレイヤーは控えめにして、大人に似合うナチュラルなスタイルに。あえて無造作にセットするのが、こなれ感アップの秘訣です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M