乃木坂46菅原咲月、OG与田祐希のまるで現役？なエピソードを明かす「めっちゃ面白くて」

8月18日、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にて配信された「週刊乃木坂ニュース」内で、MCの菅原咲月が、今年2月にグループを卒業した与田祐希とのエピソードを語った。

動画の中で、10月1日に与田の卒業コンサートの映像作品が発売されることを告知した菅原は、その流れで今年5月の与田の誕生日に、本人に会う機会があったと明かした。

続けて、「誕生日の時はさ、まだ（卒業して）3ヶ月とかしか経ってなかったじゃん。でも与田さんがいない乃木坂のグループ活動って、ちょっとずつは慣れてきてはいて」と前置きすると、「でもなんか、誕生日の時に与田さん、すごい、楽屋にサラッと入ってきて超座ってたの。めっちゃ面白くて」「『与田さんってまだ現役ですか？』って聞いちゃった」と笑いながら振り返った。

さらに、「マネージャーさんと、その時弓木さん（乃木坂46・弓木奈於）もいて。めっちゃ喋ってたから」「パッと見て『あ、お疲れさまです！ん？与田さん！？』みたいな」「それがね、変わらない関係っていうのもまた嬉しいなと思っております」とも明かしていた。