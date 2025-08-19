¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¤ÎÉèµ×Â¼À»¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¤ÎÀè¹ÔSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡×
8·î19Æü¡¢Éèµ×Â¼À»¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£20Âå¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥É¥¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´éSHOT¤â¸ø³«
Éèµ×Â¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯10·î30Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢9ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éèµ×Â¼¤Ï¡¢¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢ È¯ÇäÆü¤Ï29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤È¡¢ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¿Ô¤¯¤·¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¤È©¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤ä¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÇÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ½Ð¤È¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç9ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2023Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿Éèµ×Â¼¡£4·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥í¥ó¥°¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼/¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡Á¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Éèµ×Â¼À»¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê