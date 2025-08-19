似ていると思う「女性芸能人」ランキング！ 「広瀬アリス＆水野美紀」を4票差で抑えた1位は？
多くの俳優やタレント、歌手が活動する芸能界では、顔が似ていて話題になることも多くあります。
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「似ていると思う女性芸能人のペア」ランキングを紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、広瀬アリスさんと水野美紀さんです。
ドラマ『探偵が早すぎる』（日本テレビ系）シリーズで共演した2人は、親子のように似ていると話題を集めました。2021年、広瀬さんは自身のSNSにて「私達もう姉妹だよ」というコメントと一緒に水野さんとのツーショットを公開。あまりにそっくりで、大きくニュースとして取り上げられました。広瀬さんはロケ中に水野さんに間違われたこともあるそうです。
回答者からは、「骨格が似ており、パッと見た感じ一瞬どっちか分からない」（20代女性／滋賀県）、「見分けがつかないくらい似ているし、名前を逆に覚えていたりする」（40代女性／広島県）、「目や鼻の形、輪郭だけでなく、雰囲気まで似ている」（30代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
過去には映画『さよなら くちびる』で小松さんが主演を担当し、あいみょんさんが挿入歌を制作したことも。また、あいみょんさんは小松さんの夫である俳優・菅田将暉さんとも仕事で交流があるなど、関係性が深いことでもおなじみです。
回答者からは、「顔のパーツ、造形、雰囲気が似ていると感じた」（30代女性／愛知県）、「似ていると思う時がある。顔の系統が近い気がする」（50代男性／愛知県）、「雰囲気がそっくりで最初違いがわかりませんでした」（20代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「似ていると思う女性芸能人のペア」ランキングを紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：広瀬アリス＆水野美紀／71票
2位に選ばれたのは、広瀬アリスさんと水野美紀さんです。
回答者からは、「骨格が似ており、パッと見た感じ一瞬どっちか分からない」（20代女性／滋賀県）、「見分けがつかないくらい似ているし、名前を逆に覚えていたりする」（40代女性／広島県）、「目や鼻の形、輪郭だけでなく、雰囲気まで似ている」（30代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
1位：小松菜奈＆あいみょん／75票1位に選ばれたのは、小松菜奈さんとあいみょんさんです。モデル・俳優として活躍する小松さんと、シンガー・ソングライターとして数多くの名曲を発表しているあいみょんさん。2人は似た顔立ちで、SNSなどでも評判になるほどです。
過去には映画『さよなら くちびる』で小松さんが主演を担当し、あいみょんさんが挿入歌を制作したことも。また、あいみょんさんは小松さんの夫である俳優・菅田将暉さんとも仕事で交流があるなど、関係性が深いことでもおなじみです。
回答者からは、「顔のパーツ、造形、雰囲気が似ていると感じた」（30代女性／愛知県）、「似ていると思う時がある。顔の系統が近い気がする」（50代男性／愛知県）、「雰囲気がそっくりで最初違いがわかりませんでした」（20代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)