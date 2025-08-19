好き＆行ってみたい「福井県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「一乗谷朝倉氏遺跡」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく--。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福井県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「朝倉氏の史跡と一緒に訪れてみたい」（40代男性／神奈川県）、「戦国時代に思いを馳せながら散策したい」（60代女性／滋賀県）、「四季折々に美しく彩られ、新緑や紅葉の中を静かに散策できます」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「湖と森林のコントラストが素敵だから」（30代女性／広島県）、「ダム湖周辺に広がる森林と遊歩道があり、湖畔の森林浴が楽しめる」（40代男性／静岡県）、「神秘的な名前に惹かれた」（20代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福井県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：一乗谷朝倉氏遺跡（自然林エリア）／36票戦国時代の城下町跡として知られる一乗谷朝倉氏遺跡は、周囲を自然林に囲まれた歴史と自然が融合するスポット。四季を通じて木々の彩りが楽しめ、特に春の新緑と秋の紅葉は見応え抜群です。歴史散策と森林浴を同時に楽しめる貴重な場所です。
回答者からは「朝倉氏の史跡と一緒に訪れてみたい」（40代男性／神奈川県）、「戦国時代に思いを馳せながら散策したい」（60代女性／滋賀県）、「四季折々に美しく彩られ、新緑や紅葉の中を静かに散策できます」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：九頭竜湖／44票奥越前に位置する九頭竜湖は、九頭竜川をせき止めてできたダム湖で、周囲を山々と深い森が囲みます。湖畔の道路や遊歩道からは四季折々の絶景が広がり、特に紅葉シーズンには湖面に映る彩りが美しいことで有名。ドライブやハイキングにも人気です。
回答者からは「湖と森林のコントラストが素敵だから」（30代女性／広島県）、「ダム湖周辺に広がる森林と遊歩道があり、湖畔の森林浴が楽しめる」（40代男性／静岡県）、「神秘的な名前に惹かれた」（20代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)