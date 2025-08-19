東北エリアの高校生が「志願したい大学」ランキング！ 2位「東北大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、東北エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県
【画像】10位までの全ランキング結果
現在は、文学部、理学部、工学部、医学部など10学部、15研究科を擁し、宮城県仙台市内に青葉山、川内、片平、星陵の4つのキャンパスを構えています。
現在、文学部や法学部など9学部、6研究科を擁しており、約1万1700人の学生が学んでいます（2025年5月1日時点）。
キャンパスは、宮城県仙台市内に五橋、土樋、泉キャンパスの3つがあり、それぞれが専門分野の学びに適した環境を提供しています。東北地方では最も歴史ある私立大学として、多くの卒業生が各界で活躍しています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)
今回はその中から、東北エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県
2位：東北大学2位は東北大学でした。東北大学は、1907年に創設された東北帝国大学を前身とする国立総合大学です。創立以来、「研究第一主義」「門戸開放」の理念を掲げ、時代を先導する研究と教育を実践しています。
現在は、文学部、理学部、工学部、医学部など10学部、15研究科を擁し、宮城県仙台市内に青葉山、川内、片平、星陵の4つのキャンパスを構えています。
1位：東北学院大学1位は東北学院大学でした。東北学院大学は、1886年に創設された仙台神学校を前身とし、キリスト教精神に基づいた教育を伝統とする総合大学です。スクールモットーには「LIFE LIGHT LOVE」を掲げています。
現在、文学部や法学部など9学部、6研究科を擁しており、約1万1700人の学生が学んでいます（2025年5月1日時点）。
キャンパスは、宮城県仙台市内に五橋、土樋、泉キャンパスの3つがあり、それぞれが専門分野の学びに適した環境を提供しています。東北地方では最も歴史ある私立大学として、多くの卒業生が各界で活躍しています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)