¡ÚÀ¾Éð¡ÛÂë¤Ë£²¡½£µµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¼Ú¶â£¸¡¡£¸ÇÔÌÜ¤ÎÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡ÖÁ´¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£±£¹Æü¤Î¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£²¡½£µ¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï½é²ó¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦Âç´Ø¤«¤é¥Í¥Ó¥ó¤Î£±£²¹æ£²¥é¥ó¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Ö¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¿¡×¡Ê¥Í¥Ó¥ó¡Ë¤ÈÍê¤ì¤ë£´ÈÖ¤Î°ìÈ¯¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢£³ÈÖ¡¦¶áÆ£¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï£²»Í»àµå¤«¤éÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤ÌøÄ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÈÃæ·ø¡¦Ä¹Ã«Àî¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤µ¤é¤Ë°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦»³Àî¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤³¤Î²ó£³¼ºÅÀ¡££²¡½£´¤È¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÅÏÊÕ¤Ï£³²ó£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê£´¼«ÀÕÅÀ¡Ë¤Ç£¸ÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£ÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»î¹ç¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£