ロイヤルパークホテルは、「ハワイアンブッフェ」を8月31日まで開催する。

ハワイの伝統料理をテーマにした。センターテーブルでは、「ビーフステーキ」や、マグロとアボカドを醤油ベースのソースで漬け込んだ「ポキ丼」をシェフがサーブする。冷製料理には、パプリカ、サーモン、キュウリにオリーブオイルを加えてマリネ風にアレンジした「ロミロミサーモン」や、マンゴーとトマトを合わせた「トマトのフラン」などをラインナップする。

温かい料理は、「ガーリックシュリンプ」、「ポークスペアリブ」、スパムを加えた「ピラフ」、タルタルソースとレモンを合わせた「カラマリフライ」、「ココナツカレー」など。デザートには、「マラサダドーナツ」、「マカダミアナッツチョコレート」などのハワイスイーツに加えて、「マンゴームース」や「スイカ」、「パイナップル」などを用意した。店内では、スタッフがアロハシャツとレイで出迎える。

開催日は金〜日曜祝日。場所は1階シェフズダイニング「シンフォニー」。料金は8,000円、4歳から12歳まで4,000円。金曜日の、大人2人につき12歳以下の子ども1人、ブッフェが無料になる（要予約）。税・サービス料込み。