● ヤクルト 2 − 15 巨人 ○

＜17回戦・神宮＞

19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、巨人・リチャードについて言及した。

リチャードはソフトバンク時代にウエスタン・リーグで5年連続本塁打王に輝いたが、なかなか一軍に定着することができず、今季途中にトレードで巨人に加入。移籍後も長打を放っているが、確実性を課題にしている。

谷繁氏はリチャードについて「あれだけ飛ばすことの魅力はすごいですよ」と絶賛したが、「あとは配球をどういうふうに読むかだと思うんですよね。打席の中で色々考えているなというのはわかるんですよ。追い込まれたら低めの変化球を我慢できるようになったんですね。でも、その時に機転の効くキャッチャーは真っ直ぐでくるんですよ。そうすると見逃すんですよ」と指摘した。

リチャードは同日のヤクルト戦、5−1の3回二死走者なしの第2打席、ランバートが3ボール2ストライクから投じた6球目のスライダーをレフト前に安打を放つ。谷繁氏は「困った時には変化球をいっとけば大丈夫だろうという時でも、ストライクゾーンの変化球はある程度対応し始めてるんですね。今のなんかもそうですね」と話した。

リチャードは6−1の6回一死二、三塁の第3打席、ランバートの初球をセンター前に2点適時打。さらにリチャードは9−1の6回二死満塁の第4打席、丸山翔大が1ボール2ストライクのスライダーをバックスクリーンに満塁本塁打と、この日は4安打6打点の大暴れ。

谷繁氏は「明日（20日）なんですよ、明日（20日）どういうバッティングするかですね。明日が終わったら次の日、今週リチャードがグッといくか、同じくらいの率で終わるか」と話した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）