「絶対おいしい美女飯」押切もえ、家族への豪華手料理ショット公開「どれも美味しそう」「素敵なメニュー」
モデルの押切もえさんは8月18日、自身のInstagramを更新。家族のための手料理を公開しました。
【写真】押切もえの豪華な手料理
また「みなさんの好きな夏メニューはなんですか？」と質問を投げ掛けており、コメント欄には「冷やしトマト！」「カレーが多くなります！」と、さまざまな夏メニューの声が寄せられています。
(文:中村 凪)
「もえちゃんにお料理教えてもらいたい」押切さんは「大好きな唐揚げとお刺身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はテーブルに並んだたくさんのおいしそうな料理です。「毎食しっかりたんぱく質を摂れるように意識して作っていて、今回は唐揚げに枝豆をプラスして動物性+植物性たんぱく質を」と、栄養バランスの取れた豪華な内容となっています。
ほかには、「とっても美味しそうです」「素敵なメニュー」「もえちゃんのから揚げ食べられるご家族羨ましいなっ」「わーどれも美味しそうです」「絶対美味しい美女飯」「もえちゃんにお料理教えてもらいたい」「ごちそうになりたいです！」と、称賛の声が多数上がりました。
お盆休みのプライベートショットも自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している押切さん。14日には「お盆休みのいろいろ」と、お盆休みのプライベートショットを公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
