3人組メタルダンスユニット・BABYMETALの最新アルバム『METAL FORTH』が、全米総合アルバムチャート（Billboard 200）で初登場9位を記録。日本人グループとして史上初のトップテン入りを果たしました。

BABYMETALといえば、これまで2016年にリリースした『METAL RESISTANCE』が39位、2019年にリリースした『METAL GALAXY』が13位を記録していましたが、今回自己最高記録を更新し、9位にランクインしました。

日本人アーティストの作品としては、2009年に宇多田ヒカルさんの『This Is The One』が69位、1963年に坂本九さんの『Sukiyaki and Other Japanese Hits』が14位にランクインしていますが、それらを上回る大記録となります。

また、今回のアルバムはドイツでも自己最高となるトップテン入り、イギリスでもトップ20入りを果たし、オランダやフランスでも過去最高のチャート順位を記録しています。

BABYMETALのメンバーは、この快挙に「BABYMETALの新しいアルバム『METAL FORTH』を世界中で応援してくれてありがとうございます！！」とファンに感謝。

続けて「私たちは皆さんと共に“メタルのその先へ”と進み、どんどんとキャリアが更新されています。あなたの国へ、あなたの街へ、とBABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう！！ 」とコメントしています。