【速報】大阪・道頓堀ビル火災　死亡した消防隊員2人は「酸素欠乏による窒息死」　大阪府警が死因を発表　天井崩落し逃げ場失い酸素が足りなくなったか

大阪・道頓堀のビル火災で死亡した2人の消防隊員の死因について、警察は酸素が不足したことによる「窒息」であると発表し、全身には最大2度のやけどが多数あったということです。



8月18日に発生し大阪市中央区のビル2棟が焼けた火災では、消火活動にあたっていた浪速消防署の森貴志さん（55）と長友光成さん（22）の2人が死亡しました。2人はビルの内部が一部崩落したことで逃げ場を失ったとみられ、警察などが現場検証を行っています。





▼現場ビルは過去に法令違反の指摘も 2人は天井の崩落で6階に避難か消防によりますと、現場のビルはおととしの立ち入り検査で、年2回の避難訓練や火災報知機の設置状況など6項目で法令違反を指摘され、是正を求める指導が行われたものの、一部は改善されていなかったということです。また、大阪市の横山市長によりますと、亡くなった2人がビルの5階で消火活動をしていた際に天井が崩落。2人は外に出られず6階に避難したところ、酸素が足りない状態に陥った可能性が考えられるということです。▼死亡した隊員2人は「窒息死」 事故調査委員会で原因究明へ警察は死亡した2人の死因を調べるために司法解剖を行っていましたが、19日夜、2人の死因は「酸素が欠乏したことによる窒息」であると発表しました。また、2人の全身には複数のやけどがあり、最大2度のやけどがあったということです。大阪市消防局は事故調査委員会を設置して原因究明を進める方針です。また、警察も火事の原因について調べています。