¡¡µð¿Í¤¬º£µ¨ºÇÂ¿£±£µÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¡¢¾¡Î¨¤òºÆ¤Ó£µ³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý¤¬¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ÆÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ÂÇ½ç¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£±ÈÖ¤«¤é£³ÈÖ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿½é²ó£±»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¡£Ä¾µå¤òÂª¤¨¡¢º£µ¨½é¤Î£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©£µ¹æ£²¥é¥ó¤À¡£»°²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢¸Þ²ó¤ËÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¡£¼·²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇµå¤òÊü¤Ã¤Æ·ãÁö¤·¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¥×¥í½é¤Î£±»î¹ç£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÂÇËÀÇúÈ¯¤À¡£¤Þ¤º¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÆó²ó¡£º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£´¹æ¥½¥í¤ò±¿¤Ö¡£»°²ó£²»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏºÆ¤Óº¸ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤à£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥í½é¤Î£´°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¶¯Îõ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿²Ö²Ð¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¤Ç¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¤Î¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¡££¹¡Ý£±¤ÎÏ»²ó£²»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÌë£´ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î£µ¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£