「清楚×大胆露出の最強すぎるコンボ！」中華美女コスプレイヤー・角色扮演《胸元あらわな衝撃グラビア》に称賛の声

優雅な世界観を表現

『「ダークな雰囲気で色気ダダ漏れ…！」ビジュ最強中華美女《美スタイル際立つタイトなバトルスーツ姿》にファン絶賛』が話題となった中国の人気コスプレイヤー・角色扮演がインスタグラムを更新。クオリティが高すぎるコスプレを公開し、絶賛の声が相次いでいる。

今回、彼女が扮したのは、アクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』に登場する「長離」。可憐さと幻想的な雰囲気を兼ね備えたキャラクターだ。淡い桃色を基調とした衣装と、柔らかさの中に芯の強さを感じさせる姿が特徴的で、プレイヤーからも人気の高い存在。

柔らかなピンク系のウィッグ、胸元から広がる繊細な装飾をあしらった白と桃色の衣装、そして透け感のある袖がキャラクターの優雅さをそのまま体現。「長離」の魅力を細部まで忠実に再現している。

ゴールドのサンダルには葉のモチーフがあしらわれ、幻想的な世界観を足元から演出。衣装全体が流麗な曲線を描き、「長離」の清楚で華やかなイメージを鮮やかに表現している。

角色扮演のコスプレの真骨頂は、単なる衣装再現にとどまらず、表情や仕草でキャラクターの人格を表現する力にある。

ゲームファンはもちろん、美しい造形やキャラクター表現を楽しみたい人々にとっても必見といえるだろう。

美しさと存在感でファンを魅了

