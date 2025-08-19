◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

セ・リーグ最下位のヤクルトが、巨人戦（神宮）で、投手陣が炎上して今季ワーストを更新する１５失点で大敗を喫した。巨人の丸佳浩外野手（３６）にはサイクル安打を許し、リチャードの満塁本塁打を浴びるなど４被弾。１５失点は２０２３年５月６日のＤｅＮＡ戦（神宮、７●１７）以来２年ぶりの屈辱となった。

先発のランバートは初回に丸に２ランを浴びると、２回先頭の中山にもソロを浴び、３回には中山に２打席連続弾となる２ランを浴びた。４回こそ３者凡退で抑えたが、５回は１死二塁から３連打を浴びてＫＯ。４回３分の１を投げて、来日自己ワーストの３被弾、１３安打、８失点の大乱調だった。

来日１年目ながら巨人戦は４度目の登板。高津監督は「相当ジャイアンツも研究してきて、（球種などを）分かっているのかというくらいどんどん打たれましたね。（調子が）そんな特別悪いとは思わなかったけど、あれだけ長打を打たれて、ほとんど芯で捉えられて、序盤はまっすぐが多かったけど、（打者の）タイミングを崩すことが出来なかったので、相手（巨人打者）にとってはそんなに苦じゃなかったのかなと思う。研究はしているでしょうね、間違いなく。これだけ対戦しているので」と振り返った。

２番手の丸山翔も１回３分の２で３安打、３四球で５失点と勢いを止められず、７回から登板した長谷川も３回２失点だったが、１イニング目の７回に２点を失い、勢いを止められなかった。今季ワーストの１５失点という屈辱に指揮官は「もう今日のことは忘れられないので、寝られないでしょうね。寝ないで考えます。ピッチングコーチも寝られないでしょうけど」と悔しさをにじませていた。