◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

セ・リーグ最下位のヤクルトが、巨人戦（神宮）で、投手陣が炎上して今季ワーストを更新する１５失点で大敗を喫した。巨人の丸佳浩外野手（３６）にはサイクル安打を許し、リチャードの満塁本塁打を浴びるなど４被弾。１５失点は２０２３年５月６日のＤｅＮＡ戦（神宮、７●１７）以来２年ぶりの屈辱となった。被安打は２０だった。

まずは先発のランバートが大誤算。直近は２登板連続２ケタ奪三振、７回２失点以内と調子を上げていたが、初回に丸に２ランを浴びると、２回先頭の中山にもソロを浴び、３回には中山に２打席連続弾となる２ランを浴びた。４回こそ３者凡退で抑えたが、５回は１死二塁から３連打を浴びてＫＯ。４回３分の１を投げて、来日自己ワーストの３被弾、１３安打、８失点でマウンドを降りた。

２番手の丸山翔は、５回こそ無失点で抑えたが、６回にはリチャードに満塁本塁打を浴びるなど５失点。７回には３番手の長谷川が１死二塁から３連打を浴びて２点を失って、７回終了時点で２０安打を浴び、１５失点となった。８回からは２イニングを無安打無失点で抑えたが、時すでに遅しだった。

打線も２点を追う初回には１死二、三塁で村上が中犠飛で一度は１点差に迫ったが、戸郷を攻略できず。３回からは３イニング連続で３者凡退に倒れ、３〜７回は５イニング連続で三塁すら踏めなかった。１４点を追う８回には１死から長岡が三塁打を放って、続く内山の一ゴロで１点を返すのが精いっぱいだった。１３点差だった８回２死で戸郷ＶＳ村上は全１３球の直球勝負で戸郷がこの日最速の１５２キロをマークして、村上も８球のファウルで粘ったが最後は戸郷の１３１球目の１５１キロで空振り三振。１３点差とは思えぬ力のこもった対決も見られた。

この日の試合は、夏休み特別企画の「キッズプロジェクト」として行われ、ヤクルトのスタメン発表は子供が務め、スコアボードには選手名がひらがなで表示された。