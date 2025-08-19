◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）

打線を組み替えた巨人が２ケタ点を挙げヤクルトに大勝、連敗を「２」で止めた。先発の戸郷翔征投手は４勝目を挙げた。打線は３番に入った丸佳浩外野手が史上７２人目のサイクル安打を達成。６番でスタメン出場の中山礼都内野手は自身初の１試合２本塁打などで自身初の４打点、リチャード内野手も満塁アーチなどで６打点を挙げた。

巨人が１回に先制点を挙げた。１番に入った泉口友汰内野手がヤクルトの先発・ランバート投手から右中間二塁打。１死となってから３番に入った丸佳浩外野手が右翼スタンドに５号２ラン本塁打をたたき込み、２点を先取した。

戸郷が１回に１点を返された。先頭の太田賢吾外野手に四球を与え、長岡秀樹内野手の遊ゴロで１死一塁。内山壮真捕手の左翼線二塁打で１死二、三塁となり、村上宗隆内野手に中犠飛を許し１点を返された。

巨人が２回に追加点を挙げた。６番でスタメン出場の中山礼都内野手が、ヤクルトの先発・ランバート投手から左翼スタンドに４号ソロ本塁打。再びリードを２点とした。

２回の戸郷は１死から古賀優大捕手に中前打。２死一塁からランバート投手の中飛を中堅・佐々木俊輔外野手が落球し２死一、三塁となったが、太田を三飛に抑えた。

巨人が３回にも追加点を挙げた。丸、岡本和真内野手の連続右前打で無死一、二塁。岸田行倫捕手の遊ゴロ併殺打で２死三塁となったところで、中山が２打席連続となる左翼スタンドへの５号２ラン本塁打をたたき込み、５点目を奪った。中山の流し打ちでの左翼への本塁打は初めて、１試合２発も自身初。

巨人は５回にも加点。丸が先頭で３打席連続ヒットとなる中越え二塁打で出塁。１死から岸田の左前打で二塁から丸が帰り６点目。さらに、２打席連続アーチの中山が右翼線二塁打で続き１死二、三塁とチャンスを広げ、リチャード内野手の中前打で２人が生還し、８点目を奪い、ヤクルトの先発・ランバート投手をＫＯした。

巨人が６回に５点を追加した。泉口が先頭で四球、１死から丸も四球を選び一、二塁。岡本は空振り三振に倒れたが、岸田が四球で歩き２死満塁とし、この試合２本塁打の中山が４打席連続ヒットとなる右前タイムリーを放ち、９点目を挙げた。中山はこの試合、自身初の４打点。なおも２死満塁からリチャードがバックスクリーンに飛び込む５号満塁本塁打。５回の２打点に続き、リチャードはこの試合６打点を挙げた。

止まらない打線は７回にも２点を追加。先頭の泉口が左中間二塁打。１死から丸が右中間三塁打を放って１４点目を挙げ、史上７２人目のサイクル安打を達成。岡本も左前タイムリーで続き１５点目を奪った。

大量得点をバックに戸郷は３、４、５回を３人ずつで片付け、２回以降７回まで無失点。８回もマウンドにあがり、１死から長岡秀樹内野手に右中間三塁打。内山壮真捕手の一ゴロの間に１点を返された。２死走者なしでの４番・村上宗隆内野手との対戦では、１３球連続ストレートを投げ真っ向勝負。最後は空振り三振に仕留めた。