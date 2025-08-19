◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が１９日、巨人戦（神宮）に「４番・三塁」でスタメン出場し、８回の４打席目に、２３年ＷＢＣの侍ジャパンでチームメートだった巨人先発・戸郷との対戦で全１３球が直球という力がぶつかり合う対決で空振り三振に倒れた。

村上は、２点を追う初回１死二、三塁のチャンスでは、カウント３―１から戸郷の高めの１４９キロ直球をはじき返したが、捉えきれずに中犠飛。１点差に迫る打撃となったが、悔しさを表した。４点を追う３回２死走者なしの２打席目はカウント３―１から１４９キロ直球をはじき返して遊ゴロ。１―１３と１２点のリードを許した６回１死一塁の３打席目はカウント２―２から１４７キロ内角直球で見逃し三振を喫して思わず口を開いて悔しさをにじませた。

力と力がぶつかり合ったのは、ヤクルトが２―１５で１３点を追う８回２死走者なしの４打席目。戸郷に点差は関係なかった。８球目にはこの日最速の１５２キロをマークするなど、全１３球が直球。村上は８球のファウルで粘ったが、私語は１５１キロ直球で空振り三振を喫した。戸郷は村上を抑えて８回を投げきり、１３１球となった。