9月末で廃止の方針が示されている長野市街地と中山間地域を結ぶ路線バスについて19日、市に対し沿線住民が廃止に伴う代替交通などに関する要望書を提出しました。



長野市役所に荻原健司市長を訪ねたのは廃止方針が示されている路線バス沿線の住民自治協議会のメンバーです。



9月末で廃止の方針が示されているのはアルピコ交通の「県道戸隠線」、長電バスの「牟礼線」など6路線で長野市街地と中山間地を結んでいます。





このうち、「鬼無里線」と「高府線」「新町大原橋線」は来年4月以降、市営バスでの運行が決まり、残り3路線は乗り合いタクシーへの移行が決まっています。これを受け、長野市は廃止による代替交通やスクールバスの運行費用などとして3億9200万円余りを盛り込んだ補正予算案を6月市議会に提出し、可決されました。こうした中、住民自治協議会は中山間地域に住む学生の通学手段の確保やAIを活用したデマンドバスのさらなる充実など地域の実情を訴えました。信州新町地区住民自治協議会 黒岩伸雄 会長「広い地域で困っていることを（訴えた）。中山間地域に住む生徒たち、老人も含めて全てに優しい市政をしてほしい」沿線の住民自治協議会では今後も市や交通事業者を交えた意見交換などを行いたいとしています。