¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¼Í»¦¡ÛÃÏ¸µ·Ù»¡¡È¼óËÅ¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¡É¡È2300Ëü±ß¤ÎÊó½·¤Ç»¦³²¤ò°ÍÍê¡É
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¼óËÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Ë¤ª¤è¤½2300Ëü±ß¤ÎÊó½·¤Ç»¦³²¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç15Æü¡¢´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢½Æ·â¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË¤é2¿Í¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹´Â«¤·¡¢19Æü¤Ë¤Ï¸¡»¡Åö¶É¤¬»¦¿Í¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î¿ÒÌä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óËÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡¢900Ëü¥Ú¥½=ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½2300Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ÇÈï³²¼Ô2¿Í¤Î»¦³²¤ò¼Â¹ÔÈÈ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô2¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¼óËÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÃË1¿Í¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
