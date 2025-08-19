【数量限定】サントリーと可哀想に！コラボ♪14種類のハロウィン限定ボトル発売

サントリー食品インターナショナルから、人気イラストレーター・可哀想に！さんとのコラボレーションが実現しました。『おぱんちゅうさぎ』『んぽちゃむ』が、ハロウィン仕様のオリジナルデザインボトルになって登場。炭酸飲料から果汁飲料まで幅広いラインナップで、全14種類を数量限定で展開します。遊び心あふれる限定パッケージで、今年の秋はおいしく楽しいハロウィンを過ごしてみませんか？

限定「いたずらボトル」の魅力

キャラクターたちがハロウィンの世界に飛び込み、ボトルに遊び心をプラスした特別なデザイン。『おぱんちゅうさぎ』『んぽちゃむ』、そして「きみまろ」が描かれたイラストは今回だけの描き下ろしです。

「C.C.レモン」や「デカビタC」など人気ブランドのロゴもアレンジされ、可哀想に！さんの独自の世界観が感じられます。

商品ラインナップと価格

＜ラインアップ＞

C.C.レモン 可哀想に！いたずらボトル 500ml/180円/2025年9月下旬発売

超すっぱC.C.レモン 可哀想に！いたずらボトル 500ml/180円

デカビタC ゴッドチャージ 可哀想に！いたずらボトル 500ml/180円

POPメロンソーダ 可哀想に！いたずらボトル 600ml/180円

ペプシ〈生〉BIG ZERO 可哀想に！いたずらボトル 600ml/180円

ペプシ〈生〉BIG ZERO LEMON 可哀想に！いたずらボトル 600ml/180円

なっちゃん りんご 可哀想に！いたずらボトル 425ml/200円

全国の店舗で順次発売予定（一部店舗を除く）です。

ハロウィン気分を盛り上げよう♡

お気に入りのキャラクターと一緒に楽しめるドリンクは、手にするだけで気分が高まるはず。

ホームパーティーやちょっとしたプレゼントにもぴったりです。限定デザインのボトルを全種類集めて、特別な秋の思い出を作ってみませんか？

ハロウィン限定パッケージで秋を楽しんで

サントリーと可哀想に！さんのコラボレーションは、飲み物を手にするたびに笑顔を届けてくれます。

人気キャラクターが描かれた限定ボトルは、この季節だけのお楽しみ。数量限定のため、見つけたら早めにチェックするのがおすすめです♡

今年のハロウィンは、かわいくて遊び心いっぱいのドリンクで盛り上げてみませんか？