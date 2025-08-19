＜犬3匹で夫に復讐＞職も彼女も失った俺。元妻にすべてをブチ壊された！【第4話まんが：夫の気持ち】
オレはリュウイチ。若い彼女と結婚して一緒に暮らすため、邪魔になった元妻のニコに「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と言ってマンションから追い出してやった。もともとオレの名義なんだから問題はない。ずいぶん長いこと別居状態だったし、母さんも「嫁は若いほうがいい」と賛成してくれた。しかし出ていったニコが動画配信をはじめて、オレのことをベラベラしゃべっているらしい……。そのせいでマズいことになってきた。
会社での好奇の目に耐えられなくなって、オレは退職した。収入の途絶えたオレに彼女は冷たかった。「お金のないアンタに何の価値があるの？」そう言って去っていってしまったのだ。今のオレにはこのマンションのローンすら払えない。
イラついて壁を殴るオレのことを、母さんがオロオロしながら見ている。金もない、仕事もない。マンションを手放すことになり、彼女もいなくなってしまった。どうしてこうなってしまったのか……。すべてをぶち壊されて、最悪だ。
妻子と犬たちを捨て、マンションで彼女と幸せな結婚生活がはじまるはずだった。それなのにニコのSNSのせいで同僚に噂が広まり会社にいられなくなった。そのせいで彼女にもフラれた。
ニコに電話しても、ライブ配信で逆に恥をかかされる始末。職も彼女も失い、貯金も底をつきそうだ。このままじゃマンションのローンも払えなくなるかもしれない。母さんに当たりちらしてもオロオロするばかりでどうにもならない。ニコと直接話すしかない。きっとあいつはまだ俺に未練があるはずだ。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
