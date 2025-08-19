◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）

西武が2戦連続の逆転負けを喫し、借金8となった。

初回2死一塁で主砲のタイラー・ネビンが12号2ランを放って先制。14試合ぶりの一発で主導権を握ったかに思えたが、先発の渡邉勇太朗が崩れた。初回、近藤健介に右前適時打を許すと、2階は2四死球などで招いた2死一、二塁のピンチで、柳町達に中前適時打。中堅長谷川の悪送球も重なり、一気に逆転されると山川穂高にも適時打を許した。3回には犠飛で1点を追加され、3回5失点（自責4）で降板。6月19日のDeNA戦以来となる6勝目はつかめず、自身5連敗で8敗目を喫した。

攻めては3点を追う5回無死一、二塁で滝澤夏央が送りバントを試みるも投邪飛に終わって失敗。飛び出していた一塁走者の渡部聖弥もアウトになり、反撃の機会をミスで自ら手放した。

西武は17日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で6点のリードを隅田知一郎が守れずに追い付かれ、延長12回サヨナラ負けした。再びの逆転負けでAクラス入りが険しくなってきた。