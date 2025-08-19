Éã¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¢Êì¤ÏÌ¾Í¥¡Ä12ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÎáÏÂ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×
¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ÈþÍÆ±¡¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢ÈþÍÆ±¡¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈø¾åâÃ½¨(¤Þ¤Û¤í)¡£Á°¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö·Î¸Å¸åìÅ¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃËÁ°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖâÃ½¨¤¯¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö²ÎÉñ´ìT¥·¥ã¥Ä¤«¤Ê¡©¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÅç¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¡£12Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤Ï¡¢»ûÅèâÃ½¨¤È¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤é²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£23Ç¯¤Ë½éÂåÈø¾åâÃ½¨¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£