GACKT、自身への誹謗中傷を公開「こういう内容を誰かに送るのはやめようぜ」
アーティストのGACKT（52）が19日までに、自身のXを更新。自身のもとに寄せられた「誹謗中傷コメント」を紹介した。
【画像】GACKT、自身への誹謗中傷を公開
GACKTは、当該の投稿画像を添えて「ボクのことが嫌いなら、わざわざこんな内容をDMなんて送ってこないで、無視するかブロックすりゃいいだけなのに。こういう内容のDMを誰かに送るのはやめようぜ。正直、キモいし」と呼びかけた。
当該の投稿には「おまえ音楽の才能がなく音楽一本じゃ厳しいからって他のことに首突っ込みすぎてうぜぇんだよ。すべてが中途半端 偉そうなのは劣等感の裏返し バレバレなんだよ しょうもないクソセクハラパワハラ芸人のヤラセ番組もきめぇしよ」とつづられていた。
