※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

実は夫と妊活している義妹。彼女は何も知らない妻をたきつけて密かに優越感に浸っていました。何やらよからぬことを思いついたらしい彼女は、突然アポなしで訪ねてきます。しかし何度も来たことがないはずなのにスリッパの収納場所を知っていたことで妻に違和感を抱かれるのでした。



おすすめのレス解消アイテム勧められるがままに…素直に努力しようとする妻に対し…優越感に浸るために妻をたきつけて、夫との話のネタにして喜ぶなんて、性格悪すぎる！ 罪悪感のかけらもないのはわかったけれど、せめて放っておいてあげればまだいいのに。何も知らない妻は素直に義妹のアドバイスを受け入れます。また夫から報告が行って義妹を喜ばせてしまうのでしょうか…？(ぽん子)