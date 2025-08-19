お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、マクドナルドの「ポケカ」騒動について言及する場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”を交えて持論を展開するというもので「あくまで全部コント」としているが「『ポケカ』ハッピーセットに人が殺到し、マクドナルドが謝罪」を取り上げた。

マクドナルドは公式サイトで「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」と報告。15日から17日までの期間は「1グループ1会計、3セット」の購入制限を設けることも発表された。

この件について、粗品は「毎回言ってんねんけど。俺はマクドがどんな不祥事起こしても、一生ダブルチーズバーガーをむさぼり食い続けるぞ、正直。あれの前ではひれ伏すから、俺らは。どんだけヤバくても、ダブルチーズバーガーは食うって」と熱弁していた。