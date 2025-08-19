◇プロ野球セ・リーグ 巨人 15-2 ヤクルト(19日、神宮球場)

巨人が「20安打15得点」の猛攻でヤクルトに勝利しました。この日はメモリアルな記録も飛び出す大熱戦となりました。

まずは初回、丸佳浩選手に先制2ランが生まれます。この日、丸選手は第3打席までにヒットと2塁打を記録。サイクル安打まであと「3塁打」のみと迫る中、第5打席で右中間を抜ける3塁打を放ち、史上72人目となる偉業を達成しました。

さらにこの日、6番・7番と並んで起用された中山礼都選手とリチャード選手が大暴れ。6回までの第4打席で2人そろって全打席出塁を達成しています。中山選手は第1打席から2打席連続で逆方向へのホームランを記録しました。リチャード選手もヒットを量産するなか、第4打席では2アウト満塁の好機から、満塁ホームラン。中山選手とリチャード選手だけで10打点をあげました。

こんな大量援護を受けたのは、先発・戸郷翔征投手。ここまで苦しいマウンドもありましたが、この日は8回2失点と力投を披露します。そんな8回の3アウト目は、エースと主砲による圧巻の対決となりました。2アウト走者なしの場面で打席に迎えたのは、復帰後好調を見せるヤクルトの主砲・村上宗隆選手。戸郷投手はサインに首を振りながら、全球ストレートを投じます。この熱戦の決着がついたのは13球目。最後のストレートで空振り三振を奪うと、戸郷投手は勇ましくほえました。

9回は宮原駿介投手が抑え、ゲームセット。巨人が大勝を収めました。