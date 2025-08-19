携帯電話サービス「povo2.0」にてまとめ買いにオススメなデータ使い放題の7日間24回分や24時間5回分のトッピングが8月31日まで提供中
|povo2.0にてデータ使い放題などが複数回セットでお得に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は19日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとしてまとめ買いにオススメな複数回分がセットになった「データ使い放題（7日間）24回分」および「データ使い放題（24時間）5回分」を2025年8月19日（火）10：00から8月31日（日）23：59まで提供するとお知らせしています。
🎶データをまとめ買い🎶https://t.co/SN1L5vesgy— povo (@povo_official) August 19, 2025
🐾思いっきりデータを使いたい方
🐾24時間使い放題をよく使う方
必要な時に無駄なくデータを使いたい方にピッタリ！
データはストックできるのでまとめ買いが断然おトクです(^^♪#povo は必要な分だけ好きなトッピングを選べるのも嬉しい🎶 pic.twitter.com/ygdXWT6vLg
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
|カテゴリー
|トッピング名
|料金／回
|データトッピング
|データ追加1GB（7日間）
|390円
|データ追加1GB（180日間）
|1,260円
|データ追加3GB（30日間）
|990円
|データ追加20GB（30日間）
|2,700円
|データ追加30GB（30日間）
|2,780円
|データ追加60GB（90日間）
|6,490円
|データ追加120GB（365日間）
|21,600円
|データ追加60GB（90日間）
|6,490円
|データ追加150GB（180日間）
|12,980円
|データ追加300GB（365日間）
|24,800円
|データ追加300GB（90日間）
|9,834円
|データ追加360GB（365日間）
|26,400円
|データ使い放題（6時間）
|250円
|データ使い放題（24時間）
|330円
|データ使い放題（7日間）12回分
|9,834円
|通話トッピング
|5分以内通話かけ放題
|月額550円
|通話かけ放題
|月額1,650円
|留守番電話サービス
|月額330円
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・povo 関連記事一覧 - S-MAX
・povo、まとめ買いにおすすめのデータ使い放題トッピングを8月31日まで提供 | 基本料ゼロから始めるau回線のスマホプラン【公式】povo2.0
・まとめ買いトッピング一覧 | 基本料ゼロから始めるau回線のスマホプラン【公式】povo2.0
・【公式】povo2.0｜基本料ゼロから始めるau回線のスマホプラン