8月19日の「踊る！さんま御殿!!」にて「独身有名人のお金の失敗SP」を放送。ゲストのお金にまつわるエピソードのほか、女性陣からは妄想恋愛トークが次々飛び出した。

貯金が大好きだという西畑大吾（なにわ男子）は「通帳を見るがすごく好きなんですよ。一番うれしい日は給料日です」と告白。しかし、「インドアなのでコンビニやスーパーに行きたくない」「紫外線がめっちゃ嫌い」という理由から、「卵1パックのためにデリバリーを頼んでしまう」「配達員の人に申し訳ないのでチップも払う」というお金の使い方に全員ビックリしてしまう。

また、「ひとり暮らしが寂しくてすぐに実家に帰ってしまう」という元バレー女子日本代表・迫田さおりが「結婚に焦っている」と明かすと、30代をお笑いに捧げてきた黒沢かずこ（森三中）が「今動くしかないです」とアドバイス。そこでさんまが理想のタイプを聞いてみると、「優しくて、おもしろくて、関西弁が好き」という答えに、さんまがすぐさま「俺じゃん」と反応しスタジオ中が爆笑となる。現在33歳で、「35歳までに結婚がんばろうキャンペーン」をしている須田が明かした理想の男性は「お皿を舐めても許してくれる人」。黒沢は自身が“テレビ番組の技術スタッフ”という設定でアイドルとの妄想恋愛を実演してみせる。パリ五輪レスリング金メダリスト・鏡優翔は、鈴木亮平が好きすぎるあまり、理想の妄想プロポーズを告白。「あなたのお味噌汁、一生食べたい」というプロポーズの言葉にさんまが「昭和30年やないか」とツッコむと、「理にかなっているんです」「好きな味噌の種類や具材が一緒ってことなんですよ」と熱弁しはじめ、さんまから「言われてないですよね(笑)」と再びツッコまれていた。