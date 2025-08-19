小泉孝太郎と高嶋ちさ子がＭＣを務めるテレビ朝日系「プラチナファミリー」が１９日、放送され、ＮＨＫ朝ドラに出演歴もある俳優の自宅が公開された。

ボクサーとしてのプロデビューから１２連続ＫＯの日本記録（当時）を打ち立て「浪速のロッキー」として日本中を熱狂させ、現役引退後は俳優に転身した赤井英和（６６）で、東京・世田谷区成城の１４ＬＤＫ自宅を森泉が訪問した。

息子の赤井英五郎（３０）も登場。１２歳から米カリフォルニアの全寮制の学校に留学した帰国子女で、英語はペラペラ。プロボクサーで２０２３年度ミドル級東日本新人王でもあることが紹介された。姉・つかささんはイギリスの学校を卒業し、イギリスで舞台の大道具の絵を描くなど「舞台の勉強してます」と赤井氏。「弟の英佳（ひでよし）くんはハリウッドで役者してます」とも明かし、ロン毛のイケメン写真が映ると、スタジオでは「あーすごいカッコイイ」の声があがった。

室内には赤井の選手時代の映像を英五郎が編集し、監督を務めたドキュメンタリー映画「ＡＫＡＩ」（２２年公開）のポスターが貼ってあり、森が「そっくりだよね！」と驚くと、英五郎は「よく間違えられます」と照れていた。Ｘのフォロワーが４０万を超える妻・佳子さんも登場。赤井とのやりとりには「夫婦漫才みたい」と笑いが起こっていた。