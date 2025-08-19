グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はKカップ道産子グラドル・白川のぞみさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】100cmKカップの迫力クビレボディ

☆9作目はなんとドMキャラ、100cmKカップ迫力クビレボディに長髪感も加味！



9thDVD『家政婦ののぞみ』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年8月11日）

●白川のぞみ（しらかわ・のぞみ）

1999年12月9日生まれ 北海道出身 T158cm B100(K) W58 H90

B100cm超のKカップ道産子グラドル。色白で、ボディラインやクビレも見事過ぎです。23年には"ピックアップガール"にも登場していただきました。

最近は髪の毛も伸びて長髪感も出てきましたが、そこにはある目的が......。そしてイメージDVDは10作品までと公言していましたが、ついに9作品目まできてしまいました。

――今回がイメージDVD、9作品目ですね。

白川 はい、9枚目ですね。今回は3月の終わりに東京近郊で撮影しました。

――設定は"家政婦"ですね。どんな感じの役ですか？

白川 今回は初めてMっ気がある女のコで、Mっ気っていうよりかはドMっぽい感じの（笑）。

いままでのDVDだと、Sな女のコがちょっとイタズラするみたいな感じが多かったんですけど。どちらかというとイタズラされる側になりましたね（笑）。

――オススメのシーンとか、衣装の紹介をお願いします。

白川 （パッケージの）裏面の（左上の写真の）茶色のちょっとシックなデザインの衣装がお気に入りです。これがカフェでの設定で、コートを羽織っているんですけど露出をします。

――トレンチコートを着ているんですね。

白川 そうです。後ろにお客さんとしてスタッフの方とかもいて、リアル感がある（笑）。

――カフェに連れていかれたんですね？

白川 そうですね。家政婦で雇われた先の人と一緒に、カフェに行ったりとかするんですけど、ここが一番、お気に入りですね。

あとは水色の衣装、（パッケージの）後ろの（下の方の写真の）ワイヤーブラっぽい方の衣装で、人生で初めて首を絞められました（笑）。

――雇われた先の人に絞められるんですか。

白川 そうですね。

――恋愛表現として絞めるんですか？

白川 いや多分、恋愛っていう感じではないと思いますね。お互いに恋愛感情はなさそうなので。

――殺意がある？

白川 殺意？ いや、イタズラ心という感じで、首を絞められているんだと思いますけど。

――100cmのKカップが美しく出せたシーンはどこでしょう？

白川 パッケージの表紙衣装のシーンがチャプター1なんですけど、そこで胸を揺らす手タレの方が初めてだったのか、加減がわからなくてすごく揺れて（笑）。"軟乳感"はそこが一番伝わるかなっていう感じですね。息ができないくらい、揺れてました（笑）。

――白川さんといえば、ファーストの時から、イメージDVDは10本までとおっしゃってましたが。

白川 はい。

――9本目まできましたが、どうですか？

白川 次でラストです。

――ラストは年内ですか？

白川 そうですね、年内か年明けすぐか。悩みどころですけど、出せればいいなっていう感じですね。

――髪の毛が大分伸びてきましたが、これは10作目のために伸ばしているとか？

白川 そうです。3本目からほぼ切らないで伸ばしてます。

――髪ブラをしたいんでしたっけ？

白川 そうですね。毛が少ないので見えちゃいそうですけど（笑）、いけるかなぁっていう感じです。

――10本出したら、その後はどうされるんですか？

白川 その後は、SNSの活動をどうにか頑張りたいですね。一緒に仕事をしたりする友達がいるんですけど、その友達が北海道から出て来てくれそうなので、そのコといっしょにコスプレ系のイベントに出たりとか、SNS系の動画とかの活動にちょっとずつ力を入れていけるかな、と。

――では、次の10本目の取材も楽しみにしています。

白川 そうですね。10本目、出せたら早く出したいです。

＊ ＊ ＊

というわけで、10本目の作品では髪ブラが実現しちゃうのでしょうか？ イメージDVDは10作目がラストのようですが、活動はいろいろと継続していきそうですし、迫力ある美ボディが見納めになることはなさそうです。今後の活動にも注目していきましょう。

取材・文・撮影／北川昌弘