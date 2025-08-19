全国で今、ブームと呼ばれるほど人気を集めているドーナツ。長野市にオープンした期間限定のドーナツ店では冷たいスイーツとコラボするなど季節に合わせた進化を遂げています。



カットしたドーナツの間に冷たいジェラートを挟んだドーナツサンド。夏ぴったりのメニューを提供するのは19日、期間限定でオープンした神奈川県発祥の人気店「ミサキドーナツ」です。今年5月、自動車販売の「ユーグループ」が、地域を活気づけようと本社ビルに誘致。好評を受け、再出店が決まりました。





初日の19日、オープンと同時にさっそくリピーター客が訪れていました。市内から「おいしくてもう一回食べたいねなんて家族と話していて。かわいいので見ていてすごく楽しめます」ドーナツは全10種類のうち3つが夏限定フレーバーで、発酵に時間をかけたふわふわ食感が特徴。事前予約制のイートイン限定メニューでは、同じフロアにあるカフェのジェラートとコラボしていて、暑い日にはうってつけの一品です。リポート「ふわふわもちもちのドーナツにキーンと冷えたジェラートがよくあって。この時期にぴったりの一皿です」ミサキドーナツ 販売部 浅井遥部長「長野県の皆さまにここまで受け入れてもらえるということもうれしいですし/今回一人でも多くの方に届けばいいなと」店は９月7日まで営業するということです。