ドル円１４７．８０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円147.80近辺、ユーロドル1.1680近辺での推移。ロンドン午前から特段の水準変化はみられていない。米１０年債利回りも４．３２５％近辺と前日比小幅低下で推移。欧州株は小高く、米株先物・時間外取引は小幅安と引き続きまちまち。



このあとのＮＹ市場では米住宅着工件数（7月）、カナダ消費者物価指数（CPI）（7月）、ボウマンFRB副議長のＴＶ出演や「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席

などが予定されている。



USD/JPY 147.76 EUR/USD 1.1682 USD/CAD 1.3811

