21:30　
米住宅着工件数（7月）
予想　129.2万件　前回　132.1万件（住宅着工件数)　
予想　-2.4%　前回　4.6%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.3万件　前回　139.3万件（住宅建築許可件数)　
予想　-0.2%　前回　-0.1%（住宅建築許可件数・前月比)

カナダ消費者物価指数（CPI）（7月）
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　1.8%　前回　1.9%（前年比)

23:00　
ボウマンFRB副議長、ブルームバーグTV出演

20日
3:10　
ボウマンFRB副議長「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席


米主要企業決算
ホーム・デポ、メドトロニック

※予定は変更されることがあります。