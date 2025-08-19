ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米住宅着工件数（7月）
予想 129.2万件 前回 132.1万件（住宅着工件数)
予想 -2.4% 前回 4.6%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.3万件 前回 139.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 -0.1%（住宅建築許可件数・前月比)
カナダ消費者物価指数（CPI）（7月）
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 1.8% 前回 1.9%（前年比)
23:00
ボウマンFRB副議長、ブルームバーグTV出演
20日
3:10
ボウマンFRB副議長「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席
米主要企業決算
ホーム・デポ、メドトロニック
※予定は変更されることがあります。
