『終末ツーリング』本PV＆キービジュアル公開で新情報解禁 『ざつ旅』とのコラボも
10月から放送されるテレビアニメ『終末ツーリング』の本PVとキービジュアルが公開され、あわせて新情報が多数発表された。
【場面カット】楽しそう！二ケツで走るヨーコとアイリ
本作は、月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中、さいとー栄氏による異色のツーリングコミック。本PVとキービジュアルでは、2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれている。
また、メインスタッフの情報も公開されたほか、主題歌情報が発表された。オープニングテーマはConton Candyの「Touring」、エンディングテーマはMyukの「グライド」に決定した。
さらに放送に先駆け、第1話・第2話の先行上映会が9月23日に神奈川・横浜ブルク13にて開催されることが決定。作中でヨーコとアイリが訪れる横浜を舞台に、2人の声を担当する声優の稲垣好、富田美憂が登壇する。
さらに特別企画として、同じく主人公たちが日本を旅するアニメ『ざつ旅-That's Journey-』とのコラボビジュアルを公開。ヨーコとアイリが「ざつ旅-That's Journey-」の世界に、ちかが「終末ツーリング」の世界に現れた、特別なビジュアルとなっている。
