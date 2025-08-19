ブレイキングダウンで初代ライト級王者に輝いたNAO（28）が自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘技の道から離れることを報告した。

自身のXで「いつも応援してくれている皆様にご報告があります」と題して投稿。

「今回、色々と考えたんですが一旦、格闘技から離れようと思ってます。と言うのも、元々格闘技を始めた年齢が遅かったのもあり、自分の中で1度でも敗北したらきっぱり、プロの道を諦めようと思っていました」と格闘技の道から離れることを報告した。

離脱を決断した理由については「YURA戦で負けて、本当はその時に辞めようかと思っていたのですが、ベルトを持ってていきなり辞めるのも迷惑かける人もいるし、自分に折り合いをつけて、再度チャレンジすることに決めました。結果、2連敗。自分の中で踏ん切りがつきました」と説明した。

「見てる人たちからしたら、BDとか続けていけば人気もつくしいいんじゃないか？と思うかもしれないですが、自分は本当に世界の一番を目指せる希望を持てないと続けていけないというのが本音の部分があり、格闘家としての身の程と、自分の将来に対しての希望が持てなくなりました。ただ、これは後ろ向きなことばかりではなく、自分の二十代の価値のある時間を、だらだら使うのではなく、別のことに活かして、将来の自分の為への決断でもあります」とつづけた。

最後に「今まで応援してくれた方々、ありがとうございました。最強になれなくてすみません。これからは別の道で最強を模索します。BDの皆様、師匠の才賀さん、色んな方々に支えてもらってここまで来れました！今までありがとうございました」と師匠も含めて感謝の言葉で締めた。

NAOは「BreakingDown11」からBD参戦。その後はBreakingDown初代ライト級王者に輝いた。しかし24年12月の「BreakingDownフェザー級1dayトーナメント」で決勝戦でYURAに敗れると、今年7月の「BreakingDown16」でRIZINにも出場した細川一颯に敗れてライト級王座陥落した。