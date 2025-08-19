庄内と最上では、前線や暖かく湿った空気の影響により、２０日朝から２１日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】山形・全国の今後の天気

［気象概況］

前線を伴った低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでいます。低気圧は２０日にかけてオホーツク海へ進み、前線が日本海から津軽海峡付近に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

このため、庄内と最上では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

１９日１８時から２０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ５０ミリ

置賜 ５０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ

その後、２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

庄内と最上では、２０日朝から２１日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより