鶴岡駅近くにある全国の選りすぐりのフルーツが店内に並ぶフルーツショップ『青森屋』。

社長ができるだけ直接出向き、旬の極上フルーツを仕入れおり、まるでフルーツの博物館のようです。初代が青森・津軽から移住してきたことで『青森屋』の名前がつき、100年以上の歴史を誇ります。



フルーツそのものはもちろんですが、ここで外せないのがフルーツをふんだんに使った「タルト」と「ジュース」！テイクアウトもできますが、白を基調とした2階のカフェスペースでゆっくり楽しむこともできます。



今が旬！「浜王メロンとシャインマスカットのタルト(670円/税込)※イートイン価格」。

甘くて蜜たっぷりのメロンと、ごろッと乗ったシャインマスカットが自家製クリームの上にたっぷり。豪華な一切れで食べるのが勿体ないほどです。



「宮崎マンゴーのタルト(1,000円/税込)※イートイン価格」も色あざやか。

マンゴーとイチゴでクリームが見えないほどに表面を埋め尽くし、一口で甘さが弾けます。



タルトには、フルーツジュースもオススメ。

スイカだけで作った「スイカ (650円/税込)※イートイン価格」のジュースは、甘さに驚きます。ほかにも、高級なさくらんぼを詰め込んだ「さくらんぼ (1,150円/税込)※イートイン価格」や「バナナミルク」、「庄内柿」、「もも」など種類豊富。フルーツ本来の甘さを生かしています。



フルーツ王国・山形の魅力満点なタルトにフルーツジュース。昼過ぎには完売してしまうことが多いので、早めに行くのがポイントです。自分へのご褒美に、観光の記念に、是非一度ご賞味あれ！



■フルーツショップ青森屋

山形県鶴岡市末広町7-24

【問合せ先】0235-22-0341

【営業時間】9:00～19:00

※カフェ｜10:30～18:15L.O.

※タルトは売り切れ次第終了

【定休日】元日