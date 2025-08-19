¡Ö¤¤¤¤´ÆÆÄ¤À¤Ê¡×¡¡¹Ã»Ò±à8¶¯ÇÔÂà¸å¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡¢Áª¼ê1¿Í1¿Í¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè13ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¾¡¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤´ÆÆÄ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¿Í1¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÐÊ¤ß¡¢µå¾ì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤ë»³Íü³Ø±¡¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¾®ËÒ´ÆÆÄ¡£°§»¢¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Áê¼êÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¸÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤É¤¤¤¤´ÆÆÄ¤À¤Ê¡×
¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤âÍ¥¤·¤¤¤Ê »³Íü³Ø±¡¤Î´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤Ë´èÄ¥¤ì¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ã¤ÆÀ¼³Ý¤±¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¤¡×
¡ÖÇÔ¤ì¤Æ¤â¡È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤è¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë»Ñ¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤Ê¡×
¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¤Î´ÆÆÄ¤â¿Í¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢6²ó10°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¥¨¡¼¥¹À¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÇï¼ê¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ò¸«Á÷¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö»³Íü³Ø±¡¤ÎÁª¼êÃ£¤òÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤ëÀ¾Â¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¡¢Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ËÇï¼ê¤òÂ£¤ì¤ë¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤Î»¿¼¤¬Â³¡¹¡£Îéµ·Àµ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë