◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

セ・リーグ最下位のヤクルトが、巨人戦（神宮）で、投手陣が炎上して７回終了時点にして今季ワーストを更新する１５失点となった。巨人の丸佳浩外野手（３６）にはサイクル安打を許した。

まずは先発のランバートが大誤算。直近は２登板連続２ケタ奪三振、７回２失点以内と調子を上げていたが、初回に丸に２ランを浴びると、２回先頭の中山にもソロを浴び、３回には中山に２打席連続弾となる２ランを浴びた。４回こそ３者凡退で抑えたが、５回は１死二塁から３連打を浴びてＫＯ。４回３分の１を投げて、来日自己ワーストの３被弾、１３安打、８失点でマウンドを降りた。

２番手の丸山翔大は、５回こそ無失点で抑えたが、６回にはリチャードに満塁本塁打を浴びるなど５失点。７回には３番手の長谷川が１死二塁から３連打を浴びて２点を失って、７回終了時点で２０安打を浴び、１５失点となった。

さらに悪夢は続き、８回先頭の太田が、一塁へのファウルを打って一塁へ走った際に打球を追っていた一塁手のリチャードと衝突。太田は倒れ込んでしばらく動くことが出来ずにそのまま代打を送られて途中交代となった。