Instagramアカウント「たいしお」に、美しい夕日を背景に、窓際で新入りの子猫の毛づくろいをしてあげる、先輩保護猫の「タイソン」くんの姿をおさめたリール動画が投稿されました。

執筆時点で4千再生を突破したこの動画には、「優しい光景で癒されます♡」といった声があがりました。

【動画：保護された新入り子猫に、先住猫が……】

タイソンくんとポーチくんの出会い

ベンガルの「タイソン」くんは、現在14歳の保護猫ちゃん。焼き芋が大好きで、趣味はビニール袋をかぶって歩くことという、なんともユニークなタイソンくんには、上品なたたずまいの元ボス猫「若林」くんと、お尻歩きが得意な茶トラの「ポーチ」くんという、ふたりの後輩猫ちゃんがいます。

タイソンくんとポーチくんは、3年前の夏、ポーチくんの保護をきっかけに出会いました。

まだ子猫だったポーチくんを保護した当初、タイソンくんはとても怒っていたそうですが、いざ窓越しに対面してみると、なんとポーチくんの方が思い切り毛を逆立てて威嚇したのだそう。

深まるふたりの絆

しかし、1ヵ月も経つとふたりはすっかり打ち解け、ある日、夕日を背景に仲良く窓際でくつろいでいたそう。

寝転がるポーチくんを、タイソンくんが優しく毛づくろい。ポーチくんは出会った当初の威嚇っぷりが嘘のようにリラックスしており、その姿からはタイソンくんへの信頼が伝わってきます。

念入りに毛づくろいをしてもらったポーチくんが顔をあげると、ふたりはしばらく見つめ合っていたそう。そんなふたりの姿に強い絆を感じて、思わず胸が熱くなってしまいます。

困難を乗り越えた尊い現在♡

実はその後、ポーチくんのあまりのやんちゃっぷりに、ふたりは1階と2階で別居することに。

しかし、保護主さんがふたりの様子を見極めつつ、少しずつ時間をかけた結果、今ではまた一緒に過ごせるように。

そんな背景があるからこそ、現在ふたりが仲良くしている姿が、より尊く感じます。

美しい夕日を背景に見せてくれた、ふたりのこの深い愛に、動画を見た多くの人が感動し、500近くのいいねを獲得。また、「母性…いや父性があふれ過ぎていて、夕陽が素敵過ぎて…素敵としか言いようがない」「ポーチさんの優しさはタイソンさんに育てられたからやね…♡」「タイソンファミリーにやって来たコはみんな夕陽色になるのですね」「夕日がまた良い♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「たいしお」では、14歳になった今でも変わらず元気いっぱいなタイソンくんの姿の他に、おトイレ姿にすら気品が漂う若林くん、そしてお布団にお尻をすりつけるポーチくんの動画を多数楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「たいしお」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。