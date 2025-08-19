こりゃどれも見逃せなーーーいッ♡【ファミマ】完売前に急いで！「新作スイーツ」

本格クオリティのスイーツが複数ラインナップされている【ファミリーマート】。今回は、スイーツ好きなら見逃せない新作をご紹介。ぜひ売り切れ前にGETして。

ふんわり食感を楽しめる！「ふわしゅわチーズスフレ（レモンソース入り）」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「ふんわり食感にチーズのコクが美味しい」と絶賛するのが、ふわふわ感が見た目から伝わってくる「ふわしゅわチーズスフレ」。夏の限定で「レモンソース入り」が販売されています。レモンソースの甘酸っぱさと、レモンピールの苦味がアクセントになり「レモンの甘味・苦味・酸味」を楽しめるそう。レモン風味好き・スフレチーズ好きにおすすめです！

パケ買い必至！？「はちみつとりんごのケーキ」

はちみつを連想させる黄色のパッケージが目を引くこちらは「はちみつとりんごのケーキ」。りんごのシロップ漬け・ハニカムゼリー・りんごカスタードムース & はちみつマドレーヌの多層構造になっていて、シブースト風の仕上がり。はちみつゼリーはハニカムデザインになっていて、見た目も楽しめます。

パリパリのチョコがアクセントに！「ファミマ・ザ・クレープ チョコバナナ」

コンビニスイーツの中でも人気高めのクレープ。ファミマの新作は、バナナとホイップクリーム2種をクレープ生地で包んだチョコバナナ味です。@sujiemonさんによると「ふわもち食感のクレープ生地」「パリパリ食感のチョコが最高」とのこと。もちもち系のクレープが好きな人は、試してみる価値ありです！

コーヒー好きにイチオシ！「コーヒーゼリーパフェ」

@sujiemonさんが「まるでケーキのような味わい」と紹介するこちらは、ドーム状のコーヒーゼリーがインパクト大な「コーヒーゼリーパフェ」。底の部分には、ミルクコーヒープリンが入っていて、ほかにもスポンジ・ホイップなどが層になっています。「大容量なので満足度も高め」というのがうれしいポイントです。コーヒー好きも満足できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A