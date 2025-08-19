高い木の上から救出された猫の動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は22万回を超え「見つけた方も救助に当たられた皆さま、良かったね～」「皆さんの温かい、強い気持ちで保護できたんですね」「助けてもらってほんとにラッキーでしたね」といったコメントが集まっています。

【動画：6日間も『高い木の上にいる猫』→助けようと多くの人が集まった結果…】

木の上にいた猫

「木の上に猫がいる」と連絡が入り現場に向かうと、高い木の上から降りられない猫がいたそうです。猫は6日間も木の上にいるのだそう。早く助けないと猫の命が危ないという状況の中、猫を守るためにたくさんの方が集まりました。

猫を助けたいという想い

助ける方法を探しますが、なかなか上手くいかなかったのだそう。猫はより高いところへ登ってしまい、はしごをかけておいても自力で降りてこなかったそうです。その後、集まった方たちは、レスキュー業者を探しまくったそうです。

無事に救出

みんなが見守る中、無事に猫が救出されたそうです。保護されたのは茶白の猫。動物病院で診てもらいましたが、体に異常はなかったのだそう。猫ちゃんには「なぜ登ったの？」とお説教だったとか。ですが、よく頑張って生きてくれました。

猫ちゃんはとても甘えん坊でなでられるのが好きな5歳くらいのメスだったそうです。ごはんを食べながら寝てしまう子猫のような姿を見せてくれたのだそう。もうあんな場所には行かないように、新しい家族を見つけることになったそうです。集まった方たちみんなの想いで助かった猫ちゃんでした。

投稿には「がんばりましたね！寒かったなんてもんじゃなかったでしょう。えらかったね！幸せになってね」「本当に素晴らしい方ばかりでウルウルしちゃいました」「どうかずっとの家族が見つかって幸せになりますように」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「千明」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「千明」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。