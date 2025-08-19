Ê¡ÅÄËãµ®¤¬È¿¾Ê¡©¡¡¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½÷¡É¼«Ç§¤Ç¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÈëÌ©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¶¦Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¤áÁÈ¤Î±à¡Ù¡Ê¸å11¡§56¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹½÷SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹½÷SP¡ªºÆ¸½¥³¥ó¥È¤âÂ³¡¹
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤È¸À¤¦½÷À¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î½÷À¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡Ö½÷À¤Î¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê°ì¸À¡Ä¡×¡Ö³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥éVS¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¢¸µAKBÊ¡Î±¤Î¥¹¥È¥ì¥¹½÷»Ò·³ÃÄ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿VTR¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¡Ê»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê»þ¡¢¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½÷¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
½Ð±é¼Ô
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¤¢¤Î
ÀîÅÄÍµÈþ
ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë
Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë
ÅÄÂ¼¿¿»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ÚVTR½Ð±é¡Û
¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë
¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê¸µAKB48¡Ë
¾¾±º»ÖÊæ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ë
»³ºê¥±¥¤¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë
